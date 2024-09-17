Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun hayata geçirdiği ‘Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisi’ çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Bakırköylüler hızlı ve güvenli bir kentsel dönüşüm süreciyle ilgili sorularına cevap buluyor.İSTANBUL (İGFA) - Beklenen büyük Marmara depremi nedeniyle çalışmalarına hız veren Bakırköy Belediyesi, hızlı ve güvenli bir kentsel dönüşüm süreci için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Başkan Ovalıoğlu’nun öncülüğünde harekete geçen belediye ekipleri, kurulan ‘Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisi’nde vatandaşların sorularını yanıtlayarak yol gösteriyor. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne müracaat eden vatandaşlar İBB ve diğer kurumların dönüşüme katkıları, riskli bina tespiti, inşaat yapımı gibi tüm konularda ekiplerden destek alıyor.

“WHATSAPP ÜZERİNDEN RANDEVU OLUŞTURULUYOR”

Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisi Sorumlusu Ezgi Eken İşleyen Bakırköylülerle birlikte çizdikleri yol haritası hakkında bilgi vererek, “Vatandaşlarımız Whatsapp hattımız üzerinden ada-parsel bilgisi ile randevu oluşturuyorlar. Biz de daha önceden dosyalarını inceliyoruz ve ‘Kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşları neler bekliyor?’, ‘KİPTAŞ ile olan anlaşmalarda mali destekler neler?' gibi konularda bilgilendirmeler yapıyoruz. +1 kat sürecimiz var, ayrıca vatandaşları bu konuda da bilgilendiriyoruz, binaların uygunluk durumunu değerlendiriyoruz. Amacımız insanları kentsel dönüşüme yönlendirmek, bu konuda ne kadar yarar sağlanabileceğini onlara anlatmak. Bu süreçte vatandaşlarımıza kapılarımız her zaman açık” dedi.

“BURADA KAFAMDAKİ BÜTÜN ŞÜPHELERİ GİDERDİLER”

Aklındaki soruların hepsine Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisi’nde cevap bulduğunu belirten Gürsel İşgüderoğlu, “Görüşme öncesinde kafamda ‘Acaba nasıl bilgi alabilirim?’ gibi sorular vardı. Kentsel dönüşümle ilgili de birçok sorum vardı fakat buradaki arkadaşlar bana çok ciddi zaman ayırdılar, kafamdaki bütün şüpheleri giderdiler. Kentsel dönüşümle ilgili kimin, ne sorusu varsa gelip gönül rahatlığıyla sorabilir” diyerek belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kentsel dönüşüm süreci ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar 0212 414 97 00 numaralı telefon, 0501 744 56 18 numaralı WhatsApp hattı ve www.bakirkoy.bel.tr üzerinden iletişime geçerek veya Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne müracaat ederek bilgi alabilirler.