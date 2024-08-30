Bakırköy Belediyesi Yaz Spor Okulları'nın 3. döneminin kapanış ve madalya töreni yapıldı. Törende konuşan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, sağlıklı nesiller yetiştirmek için spor faaliyetlerini aralıksız sürdüreceklerini ifade etti.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi’nin Yaz Spor Okulları kapanış ve madalya töreni, Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’nde bulunan spor kompleksinde yapıldı. 8-14 yaş arası çocuklara; tenis, futbol, basketbol, voleybol, jimnastik ve badminton branşlarında ücretsiz eğitim olanağının sunulduğu spor okullarının 3. döneminde 160 öğrenci sertifika ve madalyalarını aldı. Törene, öğrenciler ve ailelerinin yanı sıra yüzlerce kişi katıldı. Yaz Spor Okulları'nı başarıyla tamamlayan sporculara madalyalarını takdim eden Başkan Ovalıoğlu, öğrencilerle bol bol sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

“ÇOCUKLARIMIZIN MUTLU OLMASI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Törende konuşan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, sağlıklı nesiller yetiştirmek için spor faaliyetlerini aralıksız sürdüreceklerini söyledi. Başkan Ovalıoğlu, “Bakırköy Belediyesi olarak çocuklarımızın spor yapması için tüm desteği vereceğiz. Yeni dönemde de çocukların ve gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın hem sağlıklı yetişmesi hem de eğlenerek öğrenmesi onları kötü alışkınlıklardan da uzak tutuyor. 3 dönem olarak planladığımız kurslardan toplamda 574 çocuğumuz faydalandı. Bu çocuklarımızın yaşamlarına sporu alması ve bu yönde adım atması bizleri mutlu etti. Bizler de çocuklarımızın mutlu olması için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.