Bakırköy Belediyesi’nin düzenlediği ‘Sabah Sporları’ programına katılan kadınlar, fiziksel sağlığını iyileştirmenin yanı sıra sosyalleşme imkânı da buluyor.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’nde sunduğu ücretsiz ‘Sabah Sporları’ programıyla kadınların sağlığını ve sosyal bağlarını güçlendiriyor. Özellikle 60-65 yaş arası kadınlar tarafından ilgi gören programda, deneyimli eğitmenler aerobik ve mat pilates dersleri veriyor. Belediyenin sunduğu bu hizmet ile Bakırköylüler sadece fiziksel sağlık sorunlarını çözmekle kalmıyor, sosyalleşerek yaşam kalitelerini de artırıyor. Sabah sporları, Salı günü hariç haftanın 4 günü 09.30-10.30 saatleri arasında gerçekleşiyor.

“KENDİMİZİ DAHA DİNÇ HİSSEDİYORUZ, HAYATA DAHA ÇOK BAĞLANIYORUZ”

Bakırköy Belediyesi’nin sunduğu hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren 70 yaşındaki Ülkü Çetiner “Burada çok sayıda arkadaş edindim, sosyalleştim. Hocalarımız yaş grubumuza ve bedenimize uygun hareketler yaptırıyor. Kendimizi daha dinç hissediyoruz, hayata daha çok bağlanıyoruz. Bakırköy halkı olarak belediyemizin hizmetlerinden çok memnunuz. Başkanımız Ayşegül Ovalıoğlu’na ve bütün çalışanlara çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“BÖYLE BİR İMKÂNA ÜCRETSİZ OLARAK ULAŞABİLDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM”

Yaşadığı sağlık sıkıntısından dolayı sabah sporlarına katıldığını belirten Arşalus Öznerses, “Belimde yaşadığım bir sağlık sıkıntısından dolayı fizik tedaviye gidiyordum. Doktorum bana burada yaptığım hareketleri önerdi. Belediyemizin gerçekleştirdiği sabah sporlarına hiç bırakmadan devam ediyorum ve güzel sonuçlar alıyorum. Ben emekliyim, bütçem ücretli spor salonlarını karşılayamıyor. Böyle bir imkana ücretsiz olarak ulaşabildiğim için çok mutluyum” dedi.