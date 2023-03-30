Bakırköy’de bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak metro yoluna uçtu. Yaklaşık 3 metre aşağı düşen araçta bulunan biri sürücü olmak üzere iki kişi yaralandı.

Kaza, 23.30 sıralarında E-5 yanyol Bakırköy mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Merve Ö. idaresindeki 34 GCM 430 plakalı araç, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki metro yoluna uçtu. Yaklaşık 3 metrelik duvardan aşağı dik biçimde düşen otomobilde bulunan sürücü Merve Ö. ile yolcu koltuğunda bulunan Merve L. kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Kaza sırasında metro yolunun boş olması faciayı önledi

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı. Aracın düştüğü Ataköy Metro İstasyonu’nda seferler tek yönlü olarak sağlandı. Olayın yaşandığı sırada raylardan geçen bir metro bulunmaması faciayı önlerken, kazaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.