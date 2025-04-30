İstanbul'da Bakırköy Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği Melin Molla piyano resitali, sanatseverlere etkileyici bir gece yaşattı.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği organizasyonlarla sanatseverleri buluşturmaya devam ediyor.

Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi, ünlü piyanist Melin Molla’nın sahne aldığı özel bir piyano resitaline ev sahipliği yaptı.

Gece boyunca klasik müziğin seçkin eserlerini yorumlayan Molla, performansıyla izleyicileri adeta büyüledi.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, piyanist Molla’nın ustalığı ve yorumu büyük alkış aldı.