Bakırköy Belediyesi, vatandaşlara temiz ve sağlıklı bir yaşam alanı sunmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlçenin en yoğun ve canlı alanlarından olan pazarları baştan sona temizliyor.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği temizlik seferberliğini sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında sadece mahallelerde değil vatandaşların bolca vakit geçirdiği alanlarda da baştan sona temizlik yapılıyor. Haftanın üç günü binlerce kişiyi ağırlayan Büyük Bakırköy Pazarında vatandaşlara sağlıklı ve konforlu bir alışveriş deneyimi sağlamak için çalışan temizlik ekipleri, pazarın kurulmasının hemen ardından atıkları toplayarak çevreyi korumanın yanı sıra, bir sonraki pazar kurulmadan önce de araçlarla dip köşe yıkama ve süpürme işlemi gerçekleştiriyor.

SUYA SABUNA DOKUNARAK TÜM ALANLARI TEMİZLEYİP BAKIRKÖY’Ü GÜZELLEŞTİRİYORUZ

Bakırköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü İbrahim Yavuz, temiz bir Bakırköy için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, “Bakırköyümüzün pazar yerleri, kentimizin en yoğun ve canlı alanlarından biridir. Her hafta binlerce kişiyi ağırlayan bu alanlarda, vatandaşlarımızın sağlıklı ve keyifli bir alışveriş deneyimi yaşaması için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Pazar öncesi de hazırlıklarımızı yapıyor, pazar sonrasında ise ekiplerimizle suya sabuna dokunarak tüm alanları temizleyip Bakırköy’ü güzelleştiriyoruz. Ayrıca kıymetli Bakırköylü vatandaşlarımızdan da bize destek olmalarını, çevremizi temiz tutmalarını ve atıklarını belirlenen alanlara bırakmalarını rica ediyoruz. Hep birlikte daha temiz, daha güzel bir Bakırköy için el ele verelim çünkü evimiz Bakırköy‘ü seviyoruz ve bu sevgiyi çalışmalarımıza yansıtıyoruz” dedi.