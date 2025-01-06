İstanbul'da Bakırköy Belediyesi, vatandaşların nitelikli hizmetlerle buluşabilmesi için tüm birimleriyle ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Kentsel dönüşümden yol bakım ve onarıma, afetlerle mücadeleden kültür ve sanata dair pek çok alanda ilklere imza atıldı.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yol çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ilçede 16 bin 636 ton asfalt yama, 20 bin 924 m² tretuvar bakım onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. İlçede yaşanabilecek herhangi bir taşkın sorunun da önüne geçmek için altyapı çalışmalarını da eş zamanlı sürdüren ekipler 700 metre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdi.

Başkan Ovalıoğlu yönetiminde ilçede İBB ile ortak çalışmalar başlatıldı. Karabal Deresi çevresinde yaşanan kötü koku ve taşkın sorunu 2170 metrelik dere ıslahının sağlanmasıyla sona erdirildi. İETT ile yürütülen çalışma ile de ilçeye 4 yeni hat kazandırıldı.

Vatandaşların nefes alacağı alanlar oluşturulmak için ilçedeki 11 park yenilenirken 5 parkta daha devam eden çalışmalar kapsamında toplam 360 bin metrekarelik alanda bakım onarım, ot biçim ve temizlik faaliyeti gerçekleştirildi.

İlçeyi ortak bir akılla yönetmek için katılımcı ve şeffaf hizmet anlayışı esas alınarak meclis toplantıları canlı yayınlanmaya başlandı. Çalıştaylar, mahalle buluşmaları, dini ve milli bayramlarda etkinliklerle ilçe sakinlerinin yönetime katılarak söz söylemesi sağlandı. Halk Masası aktif hale getirildi. Daha ulaşılabilir bir belediye anlayışıyla gerçekleştirilen çalışmalara bir yenisi daha eklenerek ‘Whatsapp Destek Hattı’ kuruldu.