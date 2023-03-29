BAKKA Sürdürülebilir Kalkınma Birimi, BEBKA’ya düzenlediği ziyarette Ajans’tan destek alan kurum ve kuruluşlar ve girişimcilik konusunda işbirliği yapılan kurumlarla ilgili bilgi aldı.BURSA (İGFA) - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’na (BEBKA) ziyaret gerçekleştirdi.

BAKKA Sürdürülebilir Kalkınma Birim Başkanı Ümran Öztürk Can ve birim uzmanları, BEBKA’nın 2018 yılından beri yürüttüğü Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı kapsamında sağladığı destekler ve yürüttüğü girişimcilik programları ile ilgili Planlama Birim Başkanı Elif Boz Ulutaş’tan bilgi aldı.

BEBKA DESTEKLİ KURUM VE KURULUŞLAR ÖRNEK OLDU

BAKKA heyetinin ziyaretinde BEBKA’dan girişimcilik ve genç istihdamı kapsamında aldıkları desteklerle veya işbirlikleri ile çeşitli projeleri hayata geçirmiş kurum ve kuruluşlar incelendi. Başarılı projelerin genele yayılması için yürütülen çalışma kapsamında; Bursa Uludağ Teknoloji Transfer Ofisi (Bursa Uludağ TTO), Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi, Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı (ERTEV), Bursa Model Fabrika, Bursa Teknik Üniversitesi Bursa Teknoloji Transfer Ofisi, Simbiyoz Aktivite ve TİM-TEB Girişim Evi ziyaret edildi.

BEBKA’dan destek alan Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezinde sosyal girişimcilik programları ve işbirliği hususları görüşülürken, Ajanstan destek alan bir sosyal girişim olan “Simbiyoz Aktivite” ziyaretinde ise Hülya Aras merkezin faaliyetleri ve sosyal faydayı artıracak iş fikirleri hakkında katılımcılara bilgi aktardı.

Ardından BAKKA heyetinin Bursa Uludağ TTO ziyareti sırasında ise girişimcilik programları ve ULUKOZA Mentor Programına dair detaylar ve işbirlikleri görüşüldü. Aynı zamanda ULUTEK Teknopark’ta yer alan TİM- TEB Girişimcilik Evi de ziyaret edilerek ‘Start Up ve Scale Up’ kategorisinde girişimcilere yönelik düzenlenen programlar paylaşıldı. Bursa Teknopark’ta BEBKA koordinasyonunda yürütülen SeedUP İnovatif Girişimcilik Programı detayları görüşülürken, ERTEV’de BEBKA’nın destekleri ile hayata geçen genç istihdamı projesi yerinde incelendi, Vakıf Müdürü İpek Özge Dinçel’den gençlere yönelik tüm programlar hakkında bilgi aktarıldı. BAKKA yöneticileri, tecrübe paylaşımı için gerçekleştirilen tüm ziyaretlerin son derece faydalı olduğunu dile getirirken Ajans Genel Sekreteri Prof. Dr. M. Zeki Durak ve ekibine teşekkür etti.