Bölgesel Amatör Lig 2.Grupta bugün oynanan karşılaşmalarda sonuçlar belli olduErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor'un da mücadele ettiği ve bu haftayı bay geçtiği Bölgesel Amatör Lig 2.Grupta bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle;

Kapaklıspor-Yuvacıkspor: 5-0

Lüleburgazspor- Diliskelesispor: 1-5

Uzunköprüspor-Sarayspor 1953: 1-0

Gölcükspor-İFA: 0-3

Kullar 1975 Spor-Babaeskispor: 7-1

Ferikösyspor-Gebzespor: 1-0

Taçspor-Çorluspor 1947: 0-0

Bay : Keşanspor

PUAN DURUMU