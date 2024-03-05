Bölgesel Amatör Lig 2.Grupta bugün oynanan karşılaşmalarda sonuçlar belli olduErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor'un da mücadele ettiği ve bu haftayı bay geçtiği Bölgesel Amatör Lig 2.Grupta bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle;
Kapaklıspor-Yuvacıkspor: 5-0
Lüleburgazspor- Diliskelesispor: 1-5
Uzunköprüspor-Sarayspor 1953: 1-0
Gölcükspor-İFA: 0-3
Kullar 1975 Spor-Babaeskispor: 7-1
Ferikösyspor-Gebzespor: 1-0
Taçspor-Çorluspor 1947: 0-0
Bay : Keşanspor
PUAN DURUMU