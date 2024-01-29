Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta Çorluspor 1947 lider Gebzespor'u 2-0 yenerek şampiyonluk iddiasını devam ettirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta geçtiğimiz pazar günü oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle oluştu.
Gruptaki haftanın en önemli maçında Gebzespor'u 2-0 yenen Çorluspor 1947 rakibi ile arasındaki 5 puanlık farkı 2 puana indirdi.
Toplu sonuçlar şöyle;
Yuvacıkspor-Diliskelesispor: 0-1
Çorluspor 1947-Gebzespor: 2-0
Babaeskispor-Keşanspor: 0-4
Sarayspor 1953- Lüleburgazspor: 3-0
Uzunköprüspor-Kapaklıspor: 0-2
Gölcükspor-Taçspor: 2-0
İFA-Feriköy: 2-0