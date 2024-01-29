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Toplu sonuçlar şöyle;

Gruptaki haftanın en önemli maçında Gebzespor'u 2-0 yenen Çorluspor 1947 rakibi ile arasındaki 5 puanlık farkı 2 puana indirdi.

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta Çorluspor 1947 lider Gebzespor'u 2-0 yenerek şampiyonluk iddiasını devam ettirdi. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta geçtiğimiz pazar günü oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle oluştu.

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