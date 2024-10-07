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Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor’un da mücadele ettiği Bölgesel Amatör Lig 9. grubunda oynanan maçların sonuçları ve puan durumu şöyle oluştu:

Bölgesel Amatör Lig 9. grubunda ilk hafta oynanan maçların ardından puan durumu belli oldu.

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