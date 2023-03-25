CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özkan 28. Dönem Aday Adaylığı sürecindeki ilk ziyaretini, desteğini aldığı, 20 yıl sade üyelikten genel başkanlığa kadar görev yaptığı Bursa Bal-Göç Genel Merkezi'ne yaptı.BURSA (İGFA) - CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özkan, kendisini kabul ettikleri için teşekkür ederek, daha önceki ziyaretlerinde anlatmış olduğu çalışmalarını kısaca özetledi. Bal-Göç camiasının desteğini her zaman yanında hissettiğini belirten Özkan, kendilerine bir kez daha teşekkür etti.

Bursa Bal-Göç Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan ve yönetim kurulu üyeleri Yüksel Özkan’ı bir aile atmosferinde karşıladılar. Bal-Göç Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, ziyaret ile ilgili olarak şunları söyledi: “Evine hoş geldin. Buradan bizlerin arasından çıkan ve Balkan camiasının sorunlarının çözümü için daha önce çalışmış ve mevcut sorunları bilen biri olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bizleri temsil etmeniz camiamıza güç katmaktadır. Bizlerle yakın diyalog içerisinde, TBMM’de sürdürdüğünüz çalışmalarınızı yakından takip ediyoruz”

Prof. Emin Balkan şöyle devam etti: “Çıkmış olduğunuz bu yolun devamı için, aday adaylığınız hayırlı olsun ve başarılar diliyoruz. Bal-Göç olarak almış olduğumuz prensip kararı gereğince, bu süreçte tüm üyelerimize destek vereceğimizi ancak bu Dernek’te çalışmış, emek vermiş ve içimizden çıkmış olanlara öncelikle destek vereceğimizi beyan ediyoruz”