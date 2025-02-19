Hava şartları dolayısıyla yapılan ertelemelerin biri de Bölgesel Amatör Lig için geldi.ANKARA (İGFA) - Türkiye Futbol Federasyonu, 22-23 Şubat tarihlerinde oynanacak Bölgesel Amatör Lig (BAL) karşılaşmalarını ileri tarihe erteledi.

TFF'den, BAL kulüp başkanlıklarına yapılan duyuruda, "Ülkemiz genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle kulüplerimizin seyahatlerinde yaşanacak olumsuzluklar göz önünde bulundurularak, Bölgesel Amatör Lig'de 22-23 şubat 2025 tarihlerinde oynanacak tüm müsabakalar ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadeleri yer aldı.