Vodafone Sultanlar Voleybol Ligi’nde finale yükselme başarısı gösteren Eczacıbaşı Dynavit’in yıldızı ve Red Bull sporcusu Hande Baladın, Vakıfbank’ı mağlup edip finale yükseldikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Vodafone Sultanlar Voleybol Ligi’nde Eczacıbaşı Dynavit, play-off 1-4 serisi maçlarında Vakıfbank’ı iki maçta da mağlup ederek ilk finalist olmayı başardı. İlk maçı 3-1 kazanan ekip ikinci maçta da rakibini 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Eczacıbaşı Dynavit’in yıldızı ve Red Bull sporcusu Hande Baladın, “Harika bir mücadele sonunda finale yükseldiğimiz için çok mutluyuz. Vakıfbank’ı da mücadelesinden dolayı tebrik ederim. Bütün sezon üst düzey bir mücadele verdik ve sonunda hedeflediğimiz yer alan finale yükselme başarısı gösterdik. İki maçı en üst düzey konsantrasyonla oynadık. Yüksek bir direnç gösterdik. Tüm takım arkadaşlarımın da ritmini bulduğunu söyleyebilirim. Şu an tek hedefimiz şampiyonluk. Umuyorum ki taraftarımıza şampiyonluğu getiririz.” dedi.

Vodafone Sultanlar Voleybol Ligi’nde Final etabı 9 Nisan tarihinde başlayacak. Eczacıbaşı Dynavit finalde Fenerbahçe Opet’le şampiyonluk mücadelesi verecek.