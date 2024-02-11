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Taze ve kaliteli ürünleri uygun fiyata öğrencilere sunan cep dostu BalBucks, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından BAÜN Çağış Kampüsü’ne açıldı. BalBucks’ın kampüste açıldığını duyan öğrenciler yine BalBucks önünde uzun kuyruklar oluşturdu.BALIKESİR (İGFA) - Sömestr tatili dönüşü Balıkesir Üniversitesi öğrencilerine BalBucks sürprizi yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bugün öğrenciler ile birlikte BalBucks’ın resmi açılışını gerçekleştirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Zağnos Paşa Camisi Meydanı’ndaki BalBucks’ın ikinci şubesini de Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü’ne açtı. Dünyaca ünlü sıcak-soğuk içecekler, sandviç ve tatlılardan oluşan lezzetli ürünleri uygun fiyat politikasıyla vatandaşlara nezih bir ortamda sunması dolayısıyla Türkiye’nin birçok noktasında adından sıkça söz ettiren BalBucks’ın açılışına; Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, AK Parti Altıeylül Belediye Başkan Adayı Mesut Eray ve üniversite öğrencileri katıldı.

HAYALİMİZ GERÇEK OLDU BalBucks’ın açılış törenine katılan gençler, BalBucks’ın öğrenciler için büyük bir şans olduğunu ve bu imkânı sağlayan Başkan Yücel Yılmaz’a teşekkür ettiklerini söyledi. Uzun süredir BalBucks’ın hayalini kurduklarını belirten Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, BalBucks’ın kampüste olmasının kendileri için gurur verici olduğunu dile getirdi. ‘Biz en çok gençlerin belediyesiyiz’ diyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da ‘Gençlerimiz bizler için çok kıymetli. Balıkesir’in üniversite şehri olarak anılmasını istiyoruz. BalBucks’ımız üniversitemize hayırlı uğurlu olsun. Bugün çay kahve öğrencilerimize Yücel abilerinden…” dedi.

ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR İCRAAT BalBucks’ın öğrencilere ve gençlere çok güzel dokunan bir hizmet olduğuna vurgu yapan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, “Öğrenci için ne önemlidir. Ulaşımın ucuz olması önemli başkanımız bunun müjdesini verdi. Çay kahvenin ucuz olması önemli. O imkânları sağlayan BalBucks’ın da açılışını yapıyoruz. Hayırlı olsun, Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.