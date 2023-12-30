Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye’de iyi bir marka değerine ulaşan ve gençlerin çokça ilgisini çeken BalBucks, Ankara ATO Congresium’da stant açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın sosyal medyada “Gençler BalBucks Ankara’da” paylaşımı üzerine gençler soluğu BalBucks’ın önünde aldı.BALIKESİR (İGFA) - AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanlığı’nın, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u ölümünün 87. yılında Ankara ATO Congresium’da düzenlediği anma günleri programında Balıkesir Büyükşehir Ulusal Çay Kahve Servisi (BalBucks) standı açtı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın sosyal medyadan “Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günleri kapsamında Balıkesir olarak ATO Congresium'dayız. Standımızı mutlaka ziyaret edip BalBucks kahvemizden için derim” daveti üzerine paylaşımı gören gençler soluğu BalBucks’ın önünde aldı.

BAŞKETTE BALBUCKS KUYRUĞU

Dünyaca ünlü sıcak-soğuk içecekler, sandviç ve tatlılardan oluşan lezzetli ürünleri uygun fiyat politikasıyla vatandaşlara nezih bir ortamda sunması dolayısıyla Türkiye’nin birçok noktasında adından sıkça söz ettiren BalBucks, Ankaralılar tarafından büyük ilgi gördü. Tıpkı Balıkesir’de olduğu gibi Ankara’da da BalBucks’ın, önünde uzun kuyruklar oluştu.

YERLİ VE MİLLİ GURUR BALBUCKS

BalBucks’ın adını sosyal medyada sık sık duyduklarını belirten gençler, “Daha önce adını sosyal medya ve haberlerde duyduk şimdi de tadına bakma fırsatı yakaladık. Balıkesir Büyükşehir Ulusal Çay Kahve Servisi BalBucks’ın yerli ve milli olması gurur verici. Çok güzel düşünülmüş bir proje. Herkese örnek olmasını istiyoruz. Çoğu global markanın önünde bir lezzet sunuyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.