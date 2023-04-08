Geçtiğimiz 1 Eylül’de başlayan denizlerdeki av sezonu 15 Nisan itibariyle sona erecek. Sezonun bitmesine sayılı günler kala Kuşadası ilçesindeki balıkçılar, sektör ve kurum temsilcileri ile bir araya gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı, “Balıkçıları Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirdi. Balıkçılarla görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, balıkçılar av sezonu ve avcılık konusunda bilgilendirildi. Avlanma sezonunun da değerlendirildiği toplantıda balıkçılar sıkıntı ve taleplerini anlattı.



Konu ile ilgili Kuşadası Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada “Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığımız tarafından balık avlanma sezonunun son günlerinde sektör ve kurum temsilcilerinin katılımıyla avlanma sezonunun değerlendirmesinin de yapıldığı ‘Balıkçıları Bilgilendirme Toplantısı’ yapıldı” ifadeleri yer aldı.