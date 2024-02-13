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Êdirne'nin Enez ilçesinde balık tutarken dengesini kaybeden vatandaş yaralandı.

ERDOĞAN DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Olay Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Gaziömerbey mahallesi Enez Limanı kayalık bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.A. isimli şahıs, arkadaşlarıyla birlikte balık tutarken dengesini kaybetti ve kayalara yüzüstü düştü.

Düşme sonucu boynunda ve kafa tasında kırık oluşan Y.A., olay yerine gelen ambulansla Enez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Y.A., hayati tehlikesi olduğu için Edirne Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.