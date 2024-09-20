Balıkesir’in Erdek ilçesinde bulunan Adnan Menderes Caddesi üzerinde balık tezgahı bulunan esnaf Mert Mandacı, zabıta ekiplerinin gerekçe göstermeden tezgahını kaldırmaya çalışmasına tepki göstererek balıklarla birlikte tezgahını ateşe verdi.Esmanur GÜLBAHAR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Mandacı, olayın nasıl gerçekleştiğini Herkes Duysun’a anlattı.

“GEREKÇE GÖSTERİLMEDEN TEZGAHIM KALDIRILMAK İSTENDİ”

Balıkçı tezgahının sahibi Mert Mandacı, yaşanan olayın arka planını Herkes Duysun Medya muhabirine anlattı.

Zabıta ekiplerinin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ilçeye yapacağı ziyaret sebebiyle bir günlüğüne tezgahını kaldırmasını talep ettiğini belirten Mandacı, bu isteği yerine getirdiğini ve ertesi gün daha düzenli bir şekilde tezgahını tekrar yerine koyduğunu söyledi. Bir sonraki gün ise sonra hiçbir gerekçe gösterilmeden tezgahının yerinden kaldırılmak istendiğini dile getirdi. Esnaf Mandacı, bu duruma tepki göstererek, “Erdek’te birçok seyyar tezgah mevcutken neden sadece benim tezgahımın kaldırılmak istendiği açıklanmadı. Bana başka bir yer de gösterilmedi.” ifadelerini kullandı.

BU OLAY SİYASİ BİR GERİLİMİN SONUCU MU?

Balıkçı Mandacı, yaşanan olayın arkasında siyasi nedenler olduğunu düşündüğünü söyledi. “Önceki dönem belediye başkanının yanında sigortalı olarak mimarlık ofisinde çalışıyorum. Mevcut belediye başkanı ile aralarında siyasi bir problem olduğu için bu durumun bana yansıdığını düşünüyorum.” dedi.

Esnaf Mandacı, diğer seyyar satıcılara göre kurallara daha fazla riayet ettiğini söyleyerek, balıklarının tezgahta kaldığını ve tezgahın kaldırılmaması için en azından balıklarını satmasına izin verilmesini talep ettiğini ancak bu isteğinin kabul edilmediğini belirtti.

BENZİN DÖKÜP YAKTI

Olayın son noktasında ise, tezgahının hiçbir gerekçe gösterilmeden kaldırılmaya çalışılmasına karşı sinirlenen Mandacı, benzin dökerek balıklarla birlikte tezgahını yaktı. Mandacı, son olarak şu ifadeleri kullandı: “Belediyeden bir açıklama bekliyorum.”