Aydın’ın Didim ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi, balıkçılara yönelik denizde denetim gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimde balıkçı teknelerinde belge ve ürün kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerin ardından ekipler, balıkçılara ticari su ürünlerini düzenleyen tebliğ hakkında bilgilendirmeler yaptı. Denetimlerin aralıklı olarak devam edeceği öğrenildi.



Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Hafta sonu denetimlerimiz devam ediyor. Didim İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibimizle denizde gerçekleştirdiğimiz denetimde muhtelif balıkçılar kontrol edilerek belge ve ürün kontrolü yapıldı. 5/1 numaralı ticari su ürünlerini düzenleyen tebliğ ve 5/2 numaralı amatör su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğler hakkında bilgilendirmeler yapıldı” ifadelerine yer verildi.