Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle bu yıl 16.’sı düzenlenen Karaduvar Tarım, Balıkçılık ve Çevre Festivali’ne Kolpa grubu şarkılarıyla damga vurdu. 2 gün süren ve birbirinden farklı etkinliklerle renklenen festival, Kolpa grubunun verdiği konserle taçlandı.MERSİN (İGFA) - Gurur Benim Neyime, Beni Aşka İnandır, Nasıl Öğrendin Unutmayı, Hoş Geldin Ayrılığa gibi parçalarını seslendirerek, alanı dolduran seyirciyi bazen coşturan bazen de hüzünlendiren Kolpa Grubu, unutulmaz saatler yaşattı.

Spor, müzik, oyun, söyleşi; hepsi bir arada

İlk gün yaşanan dolu dolu etkinlikler, festivalin 2. gününde de devam etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin alanda gerçekleştirdiği Yüzde 100 Cumhuriyet Yüzde 100 Spor Projesi kapsamında alanda spor etkinlikleri yapıldı. Vatandaşların sağlıklı yaşama teşviki için yapılan spor etkinlikleri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Festivalde ayrıca, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından vatandaşlara dondurma ikramı yapıldı.

MESKİ’nin Gezici Su Analiz Laboratuvarı da festival alanında yerini aldı. Su ile ilgili bilgilendirmenin yapıldığı gezici laboratuvarda analizlerin nasıl yapıldığı da anlatıldı. Söyleşi kapsamında ise Sürdürülebilirlik Bağlamında Karaduvar’da Tarım, Balıkçılık ve Çevre konu başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi.

Akşam saatlerinde gençler konserlerle coştu

Akşam saatlerinde dans gösterisi ile başlayan etkinlikler, K-Pop gösterisi, piyano dinletisi ve çocuk korosu ile devam etti. Bom Bom Dans ekibinin gösterileriyle renklendirdiği sahne, Detox Band grubunun şarkılarıyla hareketlendi.

Son olarak Kolpa grubunun sahneye çıkmasıyla, festivale katılanlar doyasıya eğlendiği saatler yaşadı. Sevilen grup, dinleyiciler için kendi besteledikleri şarkıların yanı sıra coverladıkları şarkıları da seslendirdiler. Gurur Benim Neyime ve Nasıl Öğrendin Unutmayı gibi şarkılarıyla zaman zaman duygulandıran Kolpa grubu, Hoş Geldin Ayrılığa ve Beni Aşka İnandır gibi şarkılarıyla da dinleyenleri coşturdu.

Alanda 6 Şubat depremi de unutulmadı. Depremde hayatını kaybedenler ve depremzedeler adına balonlar uçuruldu.

Özdülger: “Daha nice güzel etkinlikleri yapmayı hedefliyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, festivalde katılımcılarla birlikte olmaktan son derece mutlu olduklarını ifade ederek, “Bu güzel festivalde bir arada olmak, birlikteliğimizin gücünün ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar büyük olduğunu da gösteriyor. Biz her zaman sevgili Karaduvarlılarla, sevgili Muhtarımızla birlikte daha nice güzel etkinlikleri yapmayı istiyoruz ve hedefliyoruz” dedi.

“Zafer Haftası’nda dolu dolu etkinliklerle vatandaşlarımızla bir aradayız”

Festivallerin Mersin’in birçok ilçesinde aynı anda gerçekleştiğini ve dönüşlerin çok güzel olduğunu kaydeden Özdülger, “Coşkumuz çok büyük. Zaferimizin 101. yılını kutluyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Bu Zafer Haftası’nda da dolu dolu etkinliklerle sevgili vatandaşlarımızla bir aradayız. Pazartesi akşamı Gülnar’dayız; bir oratoryo ile vatandaşlarımızla buluşacağız. Ayın 29’unda Gözne’deyiz. 30 Ağustos Çarşamba günü de birçok yerdeyiz; Özgecan Aslan Meydanı’ndayız, Anamur’dayız, Arslanköy’deyiz, Fındıkpınarı’ndayız. Daha niceleri var. Zafer Bayramımızı kutluyoruz. Bu coşku, bu birliktelik, bu gurur, bu büyük mutluluk her daim olacak ve biz hep coşkuyla bunu yaşayacağız” diye belirtti.

Şahutoğlu: “Bu bölgedeki balıkçılarımıza set hediye edeceğiz”

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu da Karaduvar’ın tarım ve üretim potansiyelinin fazla olduğu ifade ederek, “Bu potansiyeli göz önünde bulundurarak tarımın her koluna buralarda da destek veriyoruz. Örtü altı sebzeciliğin yaygın olduğu bir bölgede sera ipinden, sera naylonuna, tuzağa ve gübreye kadar desteklerimiz devam ediyor. Önemli bir balıkçılık potansiyeli de var. Bu bölgede balıkçılıkla uğraşan vatandaşlarımız da yaşıyor. Bizler de bunları göz önünde bulundurarak balıkçılarımıza bu yıl başlattığımız ve içerisinde; antifouling boya, tutya, çizme, yağmurluk ve tulumların yer aldığı, balıkçılık için elzem olan girdi maliyetlerini düşürücü bir set hediye edeceğiz. Böylelikle bu bölgede tarımın yanında balıkçılığı da desteklemiş olacağız. Bizler, tarım başta olmak üzere yine kültürel anlamda bütün vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Altan: “Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları çok büyük”

Karaduvar Mahallesi Muhtarı Fikret Altan, festivalin her sene olduğu gibi çok güzel geçtiğini ifade ederek, “Her yıl olduğu gibi harika geçiyor. Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları çok büyük. Umuyoruz bundan sonraki senelerde çok daha büyük, çok daha görkemli, çok daha eğlenceli festivalleri de beraber yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Gençlere göre de büyüklere göre de etkinlik oluyor”

Konserde çok eğlendiğini söyleyen Havva Sağırer, “Güzel, eğlenceli. Çok teşekkür ederiz, gençleri çok düşünüyorlar” derken, Hülya Çağlar ise, “Çok eğleniyoruz. Çok güzel, çocuklarımızla çok mutluyuz. Büyükşehir Belediyesi’ne yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Festivalin her yaşa hitap ettiğini söyleyen Defne Malin, “Bence çok güzel, bize göre de etkinlik oluyor. Biz de stres atıyoruz, büyüklerimiz de stres atıyor. Böyle güzel oluyor” ifadelerini kullandı.

Festivale eşiyle gelen ve konserde de çok eğlendiğini söyleyen Sevim Sayer, “Çok güzel, çok eğleniyoruz” derken eşi Bülent Sayer de, “Çok güzel, çok eğlenceli. Bu organizasyonu düzenleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Bu çalışmaların devamını bekliyoruz” dedi.

Hatay’dan geldiğini söyleyen Melda Çoğal, yapılan etkinliklerin kendileri için bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, “Çok güzel, çok iyi. Ben Hatay’dan geliyorum. Bu benim için güzel bir motivasyon oldu. Bir yanım ölmüş, diğer yanım da şu an çok mutlu. Çocuğum çok mutlu oldu” diye konuştu.