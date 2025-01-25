Balıkesir Ayvalık’ta Halk Günü ve Muhtarlar Buluşması’na katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, vatandaşlara müjde üstüne müjde verdi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ayvalık’ta Halk ve Muhtarlar Buluşması programına katıldı. Ayvalık Belediyesi İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde gerçekleşen buluşmaya Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın’ın yanı sıra CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşların hem sorunlarını hem de taleplerini birebir Başkan Akın’ın yanı sıra belediye yetkililerine de iletme şansı bulduğu buluşmalara ayrı önem verdiğini dile getiren Akın, salonu tıklım tıklım dolduran vatandaşlara katılımlarından dolayı teşekkür etti.

İHMALLER ZİNCİRİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Bolu Kartalkaya’daki otel yangını nedeniyle derin üzüntü duyduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yangın faciasında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılara acil şifalar diledi. Geçtiğimiz ay Balıkesir’de yaşanan ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği fabrika patlamasını hatırlatan Akın, “Ne yazık ki bir ihmaller zinciriyle karşı karşıyayız. Soruşturmaların bir an önce tamamlanması ve kamu vicdanının rahatlamasını bekliyoruz. Halkçı ve insan odaklı anlayışımız gereği, ülkemizde insan canının bu kadar değersiz olması hepimizi derinden yaralıyor. Bu olayları normalleştirmek ve yoğun gündem içinde kaybolmasına sebebiyet vermek ülkemize yapacağımız en büyük kötülüktür. Hafızamızı diri tutmalı ve doğru soruları sormaktan kaçınmadan yitirdiğimiz canların hakkını sonuna kadar aramalıyız. Bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni ediyorum” dedi.

MÜJDE ÜSTÜNE MÜJDE

Ayvalık’ın tarih boyunca önemli uygarlıklara ev sahipliği yaptığını belirten Akın, Kuvayi Milliye’nin yürüyüşünün de burada başladığını söyledi. Akın, 106 yıl sonra Balıkesir’de Kuvayi Milliye ruhunu Balıkesir Takımıyla yeniden dirilteceklerini belirtti. “Balıkesir Takımı, 106 yıl önceki Kuvayi Milliye yürüyüşünün bugüne uzanan adımlarıdır” diyen Akın, “Balıkesir Takımı, Balıkesir’de yaşayan tüm hemşehrilerimin Balıkesir’e aidiyet duygusunu pekiştirecek birliğin adıdır. Şimdiye kadar Balıkesir’de görülmemiş bir sosyal dayanışma ağı kuruyoruz. Yakın Kart’ı hizmete sunduk. İlk etapta merkez odaklı gitti ama şimdi yeni yıldan itibaren tüm ilçelerde kullanımını yaygınlaştıracağız. Derdimiz asla ve asla yoksulluğu yönetmek değil yoksulluğu yok etmek için mücadele ediyoruz. Halk Marketleri açacağız. Yakında ilimizde Halk-Et’in ilk şubesini açıyoruz. Emeklilerimize özel mekanları hizmete açmak için çalışmalarımıza başladık. Ayvalık dâhil olmak üzere, ilçe belediyelerimizin talepleri doğrultusunda kreşlerimizi açmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

MANDA KAYMAĞI ÜRETİM TESİSİ MÜJDESİ

Ayvalık’ın hem zeytin ağacı sayısıyla hem de zeytinlerinin kalitesiyle dünyanın en güzel noktalarından biri olduğunu ifade eden Akın, yanlış tarım politikaları nedeniyle çiftçilerin, zengin toprakların fakir çiftçisi durumuna düşürüldüğünü söyledi. Çiftçiyi desteklemek ve tarımı canlandırmak için “Tarımda Balıkesir Modelini” öne çıkardıklarına vurgu yapan Akın, “Balıkesir’de planlı, sözleşmeli, sanayiye dayalı, katma değerli bir tarım modeli oluşturuyoruz. Ayvalık zeytinlerimizin marka değerini artırıp ihracat kanallarını geliştirecek çalışmalarımız devam ediyor. Bal Dolum Tesisi, Et İşleme Ünitesi, Manda Kaymağı Üretim Tesisi açmayı planladık. 2029 yılına kadar tarımda, 10 bin yeni istihdam, 1 milyar dolarlık ihracat ve sosyoekonomik anlamda ilk 10 kentten biri olmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

AYVALIK’IN ALTYAPISINA 9 AYDA 250 MİLYONLUK YATIRIM

Körfez Bölgesi’nin kangrenleşmiş bir altyapı sorunu olduğunun altını çizen Akın, “50-60 yıllık altyapı sorunu var. Bu inanılmaz bir şey. Bu bence bir memlekete yapılacak en büyük kötülüklerden bir tanesidir. Altyapıyı yapmazsan eğer ne yaparsan yap Edremit’teki sıkıntıyı her yerde yaşarız. O nedenle biz, altyapıya büyük önem veriyoruz. 1 Nisan’dan bugüne sadece Ayvalık’a 250 milyon liralık altyapı yatırımını yaptık. Yapacağız değil. Yaptık hemşerim. İsale boru hatlarının çoğunu değiştirmeye başladık. Yeni yeni çalışmalarımızın büyük bir kısmını tamamladık. İnşallah bu yazı rahat geçireceğiz. Altınova Mahallesi İçme Suyu Terfi Hattı çalışmalarının yüzde 64’ü tamamlandık. Kalan çalışmaları da önümüzdeki yaz aylarına kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Hep rica eden değil yapan olalım diye dua ederdim. Şimdi işin başındayız. Her türlü baskıya, sıkıntıya ve borca rağmen verdiğimiz sözlerin arkasındayız hemşerim” şeklinde konuştu.

YAPILMAMIŞ YOL BIRAKMAYACAĞIZ

Akın, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sarımsaklı Plajındaki pompa istasyonunu enerji tasarrufu sağlamak ve plajdaki kötü görüntüyü ortadan kaldırmak için taşıyacağız. Hayata geçireceğimiz Ayvalık Şebeke Rehabilitasyonu projemiz ile Ayvalık’ta su arızalarını, kayıp kaçakları minimize edecek yeni bir teknolojik altyapı oluşturacağız. Balıkesir genelinde su kaybı yüzde 70. Buna ne can ne para ne de insan dayanır. 21. yüzyılın ilk çeyreğini bitirirken delik deşik yolları konuşmamızı ayıp olarak kabul ediyorum. Ayvalık’taki yol çalışmalarına son 9 ayda 16 milyon lira yatırım yaptık. Yapılmadık yol kalmayacak. Bunun sözünü seçimde vermiştik. Bu sürecimizde bunları da tamamlayacağız. Yeni ve ekonomik ekipmanlarımızla Balıkesir’de yapılmamış yol bırakmayacağız.” şeklinde konuştu.

Ayvalık denilince akıllara gelen başlıca konuların başında kültür ve sanatın geldiğini ifade eden Akın, “Balıkesir’imizi fuarlarla ve festivallerle buluşturacağız demiştik. Gastronomi Festivali’ni de Mayıs ayında Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi el ele, kol kola birlikte yapacak.” dedi.

İKAMETGAHLARINIZI ALDIRIN

Akın ayrıca Balıkesir’le bağı olan fakat ikametgahı burada olmayan vatandaşlara da çağrı yaptı Akın, şu ifadeleri kullandı: “Değerli hemşerilerim. Lütfen ikametlerinizi Balıkesir’e aldırın. Çünkü hizmet etmemizin en önemli konularından bir tanesi sizin ikametlerinizden geçiyor. Bir kardeşiniz olarak sizden rica ediyorum.”

Akın, Halk Buluşması’nın ardından muhtarlarla bir araya geldi. Tüm mahallelerin sorunlarını dinleyen Akın, “Tüm Balıkesir Aileme söz veriyorum. Kapısını çalmadığım ev, uğramadığım mahalle kalmayacak." ifadelerini kullandı.

İŞ BİRLİĞİYLE SORUNLAR ÇÖZÜME KAVUŞACAK

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Büyükşehir bürokratları ile iş birliği ile hareket ederek ilçenin altyapı ve su sorunlarını kısa sürede çözüme kavuşturmak için mücadele verdiklerini söyledi.

İLÇE BAŞKANLIĞINA ZİYARET

Ayvalık programı kapsamında Başkan Akın, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile birlikte CHP Ayvalık İlçe Başkanlığını ziyaret etti. CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı ve partililer ile istişare gerçekleştirdi. Ardından Başkan Akın ve Başkan Ergin, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman’ı makamında ziyaret etti.