Balıkesir'de Ayvalık’ın Armutcuk Mahallesi’nde meydana gelen 250’lik pik boru içme suyu arızası, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekiplerinin yoğun mesaisi ve özverili çalışmaları sonucu giderildi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Armutcuk Mahallesi’nde telekomünikasyon hatları, yüksek gerilim elektrik hatları, su ve kanalizasyon hatlarının üst üste bulunması, arıza giderme çalışmalarını oldukça zorlaştırdı. BASKİ ekipleri, bu karmaşık yapıya rağmen iş güvenliği protokollerini eksiksiz uygulayarak, hem teknik zorluklarla mücadele etti hem de olası kazaların önüne geçti.

BASKİ yetkilileri, bu tür çalışmaların özellikle eski ve karmaşık altyapıya sahip bölgelerde ne kadar zorlu koşullarda yürütüldüğünü bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

Yetkililer, altyapı hatlarının birbirine çok yakın ve iç içe geçmiş olduğu bölgelerde, arıza giderme çalışmaları büyük bir özen ve profesyonellik gerektirdiğini belirterek, "Ekiplerimiz, bu zorlu koşullara rağmen hizmet aksaklığını en aza indirmek için gece gündüz demeden çalışıyor. Şehrimizin her köşesinde vatandaşlarımıza kesintisiz su temini sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Özellikle eski ve karmaşık altyapıya sahip bölgelerde bu çalışmalar oldukça zorlu geçiyor. Ekiplerimiz, her türlü zorluğa rağmen iş güvenliğini ön planda tutarak çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın sabrı ve anlayışı için teşekkür ediyoruz" dedi.

Armutcuk Mahallesi’ndeki çalışma, BASKİ’nin zorlu koşullarda bile ne kadar özverili ve profesyonel bir şekilde hizmet verdiğinin bir göstergesi oldu.

Ekipler, hem teknik zorluklarla başa çıktı hem de bölge sakinlerinin mağduriyetini en aza indirmek için gece gündüz demeden çalıştı. Bu tür çalışmalar, altyapı hizmetlerinin ne kadar büyük bir emek ve özveri gerektirdiğini bir kez daha hatırlattı