Bihter Gülgeç'in yazdığı, Emre Saka'nın yönettiği Erkan Cılak'ın Genel sanat Yönetmenliğinde Ayvalık Belediye Tiyatrosu "Bir Doğa Masalı Yaşayan Kitap" adlı oyunun ilk temsilini 12 Kasım'da yaptı. BALIKESİR (İGFA) - Doğanın ve sevginin dönüştürücü gücünü anlatan oyun 4 yaş ve üzeri herkese hitap ediyor. Oyun sezon boyunca tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.

Oyunda, dansçı, okuduğu bir masal kitabından çok etkilenir ve kitabın anlattığı masalı çocuklarla paylaşmayı o kadar çok ister ki; bu isteğin saflığı ve güzelliğiyle kitap yaşamaya başlar.

Kitabın içinden bir anda kelebekler, arılar, çiçekler, müzisyenler, anlatıcılar ve kuklalar çıkar. Masal da doğa gibi canlanıverir.

Anlatıcılar masalı anlatmaya, kuklacılar kitaptaki karakterlerin kuklalarını oynatmaya, müzisyenlerse kitabın müziğini çalmaya başlarlar ve bir doğa masalı başlar.

Masalda Bilge Dede ile Tarçın’ın öyküsü anlatılmaktadır. Annesi ve babası iş seyahatine giden Tarçın yaz tatilinde çocuklar için açılmış olan sanat okuluna başlayacaktır; bunun için de anne ve babası onu ormanda yaşayan dedesinin yanına götürmüşlerdir. Ormanda harika kıpır kıpır şenlikli bir yaz başlamıştır; fakat Tarçın annesi ile babasından ilk defa ayrı kaldığı için üzgündür. İçine dönmüş ve hırçınlaşmıştır. Yeni okuluna, arkadaşlarına ve orman yaşantısına alışmakta güçlük çekmektedir. Fakat dedesinin sevgisi, doğanın gücü ve beklenmedik yaşananlar Tarçın’ı çok değiştirecektir.

Ayvalık Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erkan Cılak, "Doğa’’nın ve ‘’Sevgi’’nin dönüştürücü gücünü çocuklara anlatmayı amaçlayan oyunda sevebilen bir neslin yetişmesine katkıda bulunmayı hedefledik. Bu sebeple de oyunumuz, çocuklara doğayı ve insan doğasını anlatır; bununla birlikte her çocuğun eşsiz ve değerli olduğunun üstünde durur. Oyunumuz çocukların, doğayı ve kendi doğalarını tanımaları, koruyabilmeleri için teşvik edicidir" diye konuştu.

Oyun Nejat Uygur Sahnesi'nde 14 ve 16 Kasım tarihlerinde saat, 16.00'da sahnelenecek.

