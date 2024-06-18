Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından vatandaşın sahillere erişiminin önündeki engelleri kaldırmak için başlatılan “Denizler Halkındır Projesi” kapsamında Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde kaçak yapıların yıkımına başlandı.BALIKESİR (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sahillerdeki kaçak yapılaşmalara geçit vermiyor.

Bakan Mehmet Özhaseki’nin başlattığı “Denizler Halkındır Projesi” kapsamında, vatandaşların sahillere erişimini engelleyen kaçak yapıların yıkımı tüm hızıyla sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Kıyı Kanunu kapsamında izinsiz kullanım ve yapılaşmalar ile ilgili denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda turizmin önemli merkezlerinden biri olan Ayvalık’ta ilk yıkım ve tahliye işlemleri başladı.

GELEN ŞİKÂYETLER SONRASINDA, İŞLETMENİN YAPTIRDIĞI İZİNSİZ YAPI YIKILDI

Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi’nde vatandaşlardan gelen şikâyetlerin ardından bir işletmenin mevzuata aykırı bir şekilde tonoz sistemi, çit, parmaklık ve tel örgü yaptırdığı tespit edildi. Bu kapsamda alandaki izinsiz yapının yıkımı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetiminde gerçekleştirildi. Türkiye’nin doğal güzelliklerinden olan kıyı ve denizlere vatandaşların erişimini engelleyen tüm unsurların yıkımı Kurban Bayramı sonrasında da devam edecek.