Balıkesir Ayvalık Belediyesi, "Mahalle Buluşmaları" başladı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Şeffaf, katılımcı ve demokratik bir kent anlayışıyla yönetiyor, tüm Ayvalıklılar’ın bu süreçlere destek verip, katılımını önemsiyoruz" dedi.BALIKESİR (İGFA) - Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği buluşmada Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yapılan hizmetler ve çalışmalar hakkında bilgi verdi, Mahalle sakinlerinin şikayet ve taleplerini dinleyerek yapılması gerekenleri not aldı. Başkan Mesut Ergin yapılan hizmetlerin değerlendirmesinde; Doğalgaz çalışmalarının 2. Etabının başladığını, yakında 3. Etap çalışmanın başlayacağını duyurdu.

Korunaklı yanaşma konusunda işlemin tamamlandığını ve yapım çalışmaları ile ilgili sürecin başladığını belirten Başkan Mesut Ergin, tekne sahiplerine müjdeli haberi verdi.

Yaşlı Bakım Evi konusunda Dernek kurulduğunu ve hizmete alınacağını da hatırlatan Başkan Ergin, "CanDostlar için yapılan yeni Barınak ile ilgili çalışmalara başladık. OnONCafe'nin açılması için Eski Garajın orada yer tahsisi çalışmaları devam ediyor. Kırlangıç Yaşam Merkezi’ne Belediye İşletmesinin açılması için çalışmaları sürdürüyoruz.

Atatürk Caddesi'nin tek yönlü ulaşıma geçmesi için BBB ile ortak çalışma yürütüyoruz. Bu konuda Ayvalık'taki STK'lar ile değerlendirme çalışmaları yapılacak. Su sorununun çözümü için Altınova'da Baski tarafından yeni kuyuların açılma çalışması devam ediyor ve su sorunun çözülecek. Ayrıca yol parke taş ve sıcak asfalt çalışmaları konusunda Fen İşleri Müdürlüğü'nce kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz" diye konuştu.

Kentsel Dönüşüm Projeleri için 1/5000'lik planların çıkması yönünde Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile sürekli görüşme içerisinde olduklarını söyleyen Başkan Mesut Ergin, "Mahalle Buluşmamız verimli geçti, diğer mahallelerde de toplantıların yapılacak, katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi