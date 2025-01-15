Balıkesir Ayvalık Belediyesi yarıyıl tatiline, “Özgür Zihinler Atölye” çalışmalarıyla başlıyor. 19 Mayıs Cihan Şişman Gençlik Merkezi bünyesinde, 21 Ocak 2025 Salı günü başlayacak, 6-12 yaş arası atölye çalışmasına dileyen herkes katılabilecek.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yarıyıl tatilini değerlendirmek amacıyla açılan Özgür Zihinler Atölyelerine kayıtların başladığını duyurdu. Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Karnelerini alan Ayvalıklı çocuklar, tatil boyunca dopdolu atölye programlarında hem eğlenecek, hem öğrenecek” dedi. Belediye Başkan Mesut Ergin; öğrencilerin zorlu geçen ilk dönemden sonra iyice dinlenmelerini ikinci yarıyılda daha da çok çalışmaları gerektiğini söyleyerek tatilde çok sayıda kitap okumalarını da tavsiye etti.

Ritim Atölyesi (Darbuka): 8-12 Yaş 21 Ocak Salı Günü Saat: 12.00 - 13.00

Resim Atölyesi (Temel Sanat Eğitimi): 6-12 Yaş 22 Ocak Çarşamba Saat: 12.00-13.00

Etkinlik Atölyesi (Masal Okuma ve El Becerileri): 23 Ocak Perşembe Saat: 14.00-15.00

Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi ( Mangala-Reversi-Q Bitz): 24 Ocak Cuma Saat: 14.00-15.00

Yer: 19 Mayıs Cihan Şişman Gençlik Merkezi

Kayıt başvuruları 14-19 Ocak tarihleri arasındadır.

İrtibat için: 0266 331 25 91 - 444 10 66

Kontenjan sınırlıdır.