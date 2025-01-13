Balıkesir Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in en çok önemsediği sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan ve ilk başkanlık döneminde başlatılan "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında yeni doğan bebeklerin ailelerine anne ve bebeğin ilk bakım gereksinimleri armağan ediliyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Ayvalık'ta sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde yürütülen projeyle; ailelerin ekonomisine sağlanan desteğin yanı sıra doğum sonrası acil ihtiyaçların da karşılanması hedefleniyor. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin eşi Canan Ergin ile birlikte yeni doğum yapan aileleri ziyaret etti.

Başkan Mesut Ergin ve eşi Canan Ergin; ailelerin yükünü azaltmak amacıyla; ateşölçer, bebek yağı, şampuan, pişik kremi, tırnak makası, ıslak mendil, penye battaniye, mama önlüğü 3-6 ay penye alt üst takım, 3 numara bebek bezi 4-9 kilogram, biberon, emzik ve nazar boncuğu ile bilgilendirme kitapçığı gibi hediyeleri çiçeği burnunda annelere hediye ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Balıkesir’de ilk kez Ayvalık Belediyesi olarak hayata geçirilen “Hoş Geldin Bebek” sosyal sorumluluk projesiyle bugüne kadar binlerce bebeğin ziyaret edildiğini ve çiçeği burnunda ailelere hediyeler verildiğini belirten Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Sosyal Belediyecilik uygulamaları yüzümüze kocaman bir gülümseme koyuyor. Bebeklerimiz uygun yaşlara gelince kreşe de bekliyoruz” dedi.