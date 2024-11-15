Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balya ilçesinin Çakallar Mahallesi'nde yıllardır beklenen içme suyu hattı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.BALIKESİR (İGFA) - Yıllar önce kaybolan ve Aşağı Çakallar Mahallesi’nden Balya’ya ulaşan içme suyu kaynağını yeniden ana su deposuna indirmek için başlatılan proje, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatıyla hız kazandı.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla, bölgedeki vatandaşların uzun süredir yaşadığı içme suyu sorunun çözüme kavuşacağı belirtildi. BASKİ yetkilileri, projenin tamamlanmasıyla birlikte mahalle halkının kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşacağını belirtirken, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.