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Bandırma Belediyesi tarafından şehir merkezindeki park, bahçe, çocuk oyun alanları, sokak ve caddeler başta olmak üzere, tüm kent genelinde ağaç budama işlemi gerçekleştiriliyor.

BALIKESİR (İGFA) - Bandırma Belediyesi’nin, her yıl düzenli olarak yaptığı ağaç budama çalışmaları hazırlanan program çerçevesinde sürdürülüyor.

Bandırma Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklardaki elektrik tellerine doğru uzanan, can ve mal güvenliğini tehdit eden ağaçları, doğru budama işlemiyle temizleyerek güvenli hale getiriyor.

Ekipler, kent içinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla sürücülerin görüşünü engelleyen orta refüjlerdeki ağaçların dallarını da yerden budama ile temizliyor

Ekipler, çocuk oyun parkları ve diğer yeşil alanlarda mıntıka temizliği, kuru ot temizliği, budama, sulama ve bakım çalışmalarına rutin olarak günün belli saatlerinde devam ediyor.