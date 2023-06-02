Bandırma Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte vektörle mücadele çalışmalarına hız kazandırarak, kent genelinde gerçekleştirilen ilaçlama faaliyetlerini arttırdı.BALIKESİR (İGFA) - Bandırma Belediyesi’ne bağlı ekipler, yaz mevsimiyle birlikte yoğunlaşan sivrisinek ve diğer zararlı böceklerin yayılmasını engellemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe Merkezi, Edincik ve Aksakal Mahallelerinde etkin bir vektör mücadelesi yürütülmesi için özel olarak yetiştirilmiş sertifikalı 10 personel ve modern ekipmanlarla donatılmış 5 araç görevlendirildi. Gündüz sulak alanlar ve tespit edilen üreme noktaları başta olmak üzere larva ilaçlama, gece ise uçkun ilaçlama çalışmaları kent genelinde sürüyor.

Bandırma Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; halk sağlığı başta olmak üzere, ilçe genelinde rahat ve huzurlu bir yaz dönemi geçirilebilmesi için vektörle mücadele çalışmalarının gece-gündüz demeden yaz boyunca kesintisiz olarak sürdürüleceği belirtildi. Diğer yandan sağlıklı bir çevre oluşturulabilmesi adına konu ile ilgili halkın taleplerinin de dikkate alındığı kaydedildi.