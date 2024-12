Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan On On Kafeler artık kendi baristalarını yetiştirecek.BALIKESİR (İGFA) - Çamlık On On Kafe’de açılan Barista Akademisi sayesinde gençlere de yeni bir istihdam alanı oluşturuldu. Barista Akademisi’nin açılışında konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Burada hem kendi baristalarımızı yetiştirecek hem de bu alanda kendini geliştirmek isteyen gençlere eğitimler vereceğiz” dedi.

Gençlerin buluşma noktası On On Kafe, kendi baristalarını yetiştirmek için ilk adımı attı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla ulaşılabilir ve kaliteli ürünlerin yer aldığı On On Kafelerin sayısını son 7 ayda 7 şube açarak artıran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, gençlere de istihdam imkanı yaratıyor. BALMEK ve On On iş birliğinde hayata geçirilen Barista Akademisi, hem On On Kafe’lere personel yetiştirecek hem de sektörde çalışmak isteyenlere eğitim verecek.

Çamlık’taki On On Kafe’nin üst katında oluşturulan Barista Akademisi’nin açılışında konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Temeli sağlam atılan işler daima kalıcı olur” diyerek On On Kafe’lerin niteliğini de artırarak şube sayısını genişleteceklerini dile getirdi.