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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihli depremlerde Malatya’da görevlendirilen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz beraberindeki heyetle depremlerin yıl dönümünde Malatya’yı ziyaret ederek Malatya Valisi Ersin Yazıcı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya geldi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve beraberindeki heyeti Malatya’da ağırlamaktan, misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

GÜRKAN: "MALATYA’NIN YENİDEN AYAĞA KALDIRILMASI İÇİN GAYRET GÖSTERDİLER"

Malatya tarihi hakkında kısa bir bilgi veren Başkan Gürkan konuşmasının devamında, “6 Şubat tarihinde kıyametin provası dediğimiz yüzyılın felaketini yaşadık. Binlerce vatandaşımızı depremde kaybettik. Binlerce konut ve işyeri yıkıldı. Bu felaketleri yaşadığımız dönemde Türkiye birlik ve beraberliğin en güzel örneğini gösterdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımızda o tarihte burada o destanları yazanlardan biridir. Deprem zamanı bütün ekibiyle birlikte Malatya’da kamp kurdu. Çadırların kurulumundan, sıcak çorba ikramına, Konteyner kentlerin kurulumuna, altyapıdaki çalışmalarından MASKİ’ye desteklerine kadar çok büyük fedakârlıklarda bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanımızın şahsında kendilerine ve bütün ekibine Malatya halkı adına teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız ve beraberindeki heyet depremlerin sene-i devriyesini yaşadığımız bu gün Malatya’ya geldiler. Şehrimiz yıkılmış bir halde. Şehrimizin yeniden ayağa kaldırılması noktasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin bütün organları ile güzel bir koordinasyon içerisinde bu şehri tekrar ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. An itibariyle vatandaşlarımız konteyner kentlerde ikamet ederken geçici iş yerleri yapılarak vatandaşlarımız ticari faaliyetlerine devam ediyorlar. Bundan sonraki süreçte şehrimizin daha ileri noktalara gideceğine inanıyorum.

Malatya’mıza bu dönemde güzel hizmetler kazandırdık. Malatya tarihinin toplam hizmetlerinin kat be kak fazlası pandemiye ve depremlere rağmen bu dönemde yapıldı. İnşallah şehrin yeniden ayağa kalkması yerinde dönüşüm anlayışı içerisinde tekrar gelecek arkadaşlarımız sayesinde olacaktır. Başta Sayın Valimiz dirayetiyle, tarafsızlığıyla, şeffaf yönetim anlayışıyla şehrimize güzel hizmetler yapıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız deprem süresince Malatya’daydı. Malatya’nın yeniden ayağa kalkması için gayretler gösterdiler. Bu gayretlerinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.