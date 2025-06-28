Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 1 Nisan 2024 yılından bugüne kadar 274 kırsal mahalle yeni güvenlik sistemine kavuştu. Güvenlik kameraları sayesinde mahallelerde güvenliğin arttığını söyleyen muhtarlar bu çalışma için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a teşekkür ettiler.Vatandaşların çevre güvenliğini sağlamak adına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal mahallelere güvenlik kamerası kurulum hizmeti tüm hızıyla devam ediyor. 1 Nisan 2024 yılından itibaren mahallelerin giriş, çıkış ve merkez noktalarına güvenlik kamerası kurulumu işlemlerinde 60 mahallede kurulu olan güvenlik kamera sistemlerinin bakım ve onarımı yapılırken 214 mahalleye 868 yeni güvenlik kamera sistemi kurulumuyla birlikte toplamda 274 mahallede vatandaşlara hizmet sağlandı. Teknolojik altyapıyı her geçen gün güçlendiren Büyükşehir Belediyesi, halkın en iyi hizmete ulaşması için çalışmalarını çeşitlendiriyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın halkçı belediyecilik anlayışıyla özellikle kırsal mahallelerde güvenliğin sağlanması için güvenlik kameraları sayısı artırılıyor. Halkın güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşayabilmesi için mahalle giriş, çıkışları ve meydanlara güvenlik kamerası kurulumlarına devam edilecek.

RESMİ WEB SİTESİNE RAHAT ERİŞİM

Vatandaşlar, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın 20 ilçenin tümünde halkçı belediyecilik anlayışıyla yaptığı tüm hizmetlere, belediyenin öz kaynaklarıyla tasarlanıp, hizmete alınan web sitesinden https://balikesir.bel.tr/ linkine tıklayıp ulaşabiliyor. Bunun yanı sıra vatandaşlar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz Wi-Fi hizmetiyle hızlı ve kesintisiz internet erişiminden yararlanabiliyorlar.

ŞEHİR KAMERALARIYLA 24 LOKASYONDA CANLI GÖRÜNTÜ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından öz kaynaklar harcanarak tasarlanıp hizmete alınan web sitesinde “Şehir Kameraları” 7 gün 24 saat hizmet veriyor. https://sehirkamera.balikesir.bel.tr/ linki tıklanarak ulaşılan Şehir Kameraları sayesinde 24 lokasyonda izleme yapılırken bu yıl içinde lokasyonların artırılması hedefleniyor.

20 İLÇEDE 2 BİN 467 ÖĞRENCİ SANAL GERÇEKLİKLE BULUŞTU

Çocukların ve gençlerin teknolojiyle yakından tanışmalarını sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 20 ilçedeki 64 mahallede 2 bin 467 çocuk ve genci sanal gerçeklikle buluşturdu. “Bak Burda Ne VR” adlı proje kapsamında öğrenciler, Bandırma Vapuru ve Atatürk’ü sanal gerçeklik gözlüğü ile yakından görerek, eğlenceli zaman geçirdiler.

TEKNİK ALTYAPI GÜÇLENİYOR

Belediyenin tüm birimlerinin teknik altyapısını güçlendiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, sistem odası, network cihaz odaları ve led ekranların çalışma kontrolü ve takibini yapmak için sistem odası kontrol cihazı tasarlandı. Sistem, bir ana cihaz ile bir ölçüm, yönetim modülü ve 7 ölçüm sensör modülünden oluşuyor. Bu yönetim cihazının, sistem odaları ve diğer takibi gereken oda ve binalara takılması hedefleniyor.

ASFALT BUZLANMA ERKEN UYARI SİSTEMİ İLE SÜRÜCÜLER GÜVENDE

Özellikle kış aylarında buzlanmadan kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Asfalt Buzlanma Erken Uyarı Sistemi sayesinde sürücüler güvenli bir yolculuk yapıyor. Sistem, vatandaşların BAKOM ve belediyedeki ilgili birimlerle paylaşılan bilgiler sayesinde gerekli önlemler hızla alınıyor. Kentin 8 noktasından ve 4 bölgesinden alınan verilerle çalışan sistem, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi resmi web sitesinden de online olarak vatandaşların bilgi almasına olanak sağlıyor.