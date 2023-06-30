Balıkesir Büyükşehir Belediyesi‘nin, yeni açtığı kafeye ‘Balbucks’ ismini vermesi sosyal medyada gündem oldu.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 'Balbucks' isimli kahve dükkanları açtığını duyurdu. Kafenin ismi sosyal medyada gündem oldu.
Balıkesir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından, "Balbucks hizmetinizde! Artık kahve buluşmalarınızın daimi yeri olacak, Belediyemiz bünyesinde hizmet veren BALBUCKS’ın açılışını Başkanımız Yücel Yılmaz gerçekleştirdi. Hayırlı olsun." paylaşımını yaptı.
Balıkesir Büyükşehir'in açtığı kafeye verdiği isim ise ünlü bir kahve zincir restoranını çağrıştırması sebebiyle tartışmalara yol açtı.