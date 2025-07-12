Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, halkın güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşım hizmetlerinden yararlanabilmesi için ekipleri seferber etti. Başkan Akın liderliğinde vatandaşların en iyi hizmeti alması için ekipler, artan sıcaklarda toplu taşımada klima açmayan ve kurallara uymayanlara yönelik denetimleri sıklaştırdı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artan sıcaklardan dolayı vatandaşın serin ve konforlu bir yolculuk yapabilmesi adına denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşların güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlayabilmek için kontrollerini artıran ekipler, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatlarıyla il genelinde 7/24 görevlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Ulaşım Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçelerdeki ticari yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan araçların mevzuata uygun şekilde faaliyette bulunmaları için denetlemelerde bulundu.

İL GENELİNDE DENETİMLER SÜRÜYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde ticari yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan araçların genel kontrol ve denetimleri mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde; araç içerisinde haddinden fazla yolcu taşıyan, güzergâhlarına riayet etmeyen, klima açmayan, kurallara uygun olarak faaliyet gösterip göstermediklerine bakıldı. Ayrıca araçlarda ruhsat denetimleri de gerçekleştirildi. Ekipler tarafından kurallara uymayanlara mevzuat dâhilinde yaptırımlar uygulandı.