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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, park, dönel kavşak, refüj gibi alanlara yaptığı kentsel dokunuşlarla şehre büyük değer katıyor. Altıeylül İlçesi’ndeki Kocaseyit Üst Geçidi yapılan bitkilendirme çalışmaları sayesinde çiçek gibi oldu.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehrin daha modern ve daha estetik bir yapıya kavuşması için birçok noktada küçük dokunuşlarla büyük değişimler yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı ile Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nın yürüttüğü Park, dönel kavşak, refüj, yeşil alan gibi çalışmalara Kent Estetiği Daire Başkanlığı son dokunuşu yaparak tüm çalışmaları taçlandırıyor.

150’den fazla kavşağı estetik bir görünüme kavuşturan ekipler, Altıeylül İlçesi Bahçelievler ile Dinkçiler mahallelerini birbirine bağlayan, Yeni İzmir ve Bigadiç Caddesi’nin kesişim noktasındaki Koca Seyit Üst Geçidi’nde yapılan düzenleme ve bitkilendirme çalışmaları vatandaşlardan tam not aldı. Birbirinden güzel çiçekler ile süslenen üst geçit fotoğraf çekim alanına döndü.