Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, hem yetişkinler hem de çocuklar için Tiyatro Festivali düzenledi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, büyük-küçük her yaştan tiyatroseveri birbirinden güzel oyunlarla buluşturduğu Tiyatro Festivali düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı Tiyatro Şube Müdürlüğü tarafından Avlu Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen festivalde, birçok ünlü ismin yer aldığı tiyatrolara Balıkesirliler akın etti.

GÜNDÜZ ÇOCUKLAR İÇİN YAZ ŞENLİĞİ

Gündüz çocuklara yönelik Yaz Tiyatro Şenliği ve aktiviteler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi; Yıldız Avcısı, Moana, Mini Mini Bir Kuş Müzikali, Pişman Patiler, Minyonlar, Ceviz Adam Müzikali, Sportmen Kral, Karlar Ülkesi ve Pepee gibi en çok sevilen karakterlerin yer aldığı oyunları sergilendi. Çocuklar, Büyükşehir Belediyesi’nin Yaz Şenliğinde tiyatronun yanı sıra; zekâ oyunları, maskotlar, palyaço ve yüz boyama gibi birçok etkinlikle eğlenceli anlar yaşadılar.

AKŞAM YETİŞKİN TİYATROLARI

Akşamları da yetişkinlere yönelik tiyatro oyunlarını seyirciyle buluşturan Büyükşehir Belediyesi; Kapkabare, On Dakika Ara, Güldüren Cazibe, Abur Cubur Talk Show ve 12 Numaralı Adam oyunlarıyla salonu tıka basa doldurdu.

Dursunbey, Susurluk, Saraylar, Burhaniye, Sındırgı, Avşa Adası, Havran, Gönen, Ayvalık, Edremit ve Bandırma’da da yetişkinleri ve çocukları en sevdikleri tiyatro oyunlarıyla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, tiyatro kültürünü şehrin her köşesine yayıyor.