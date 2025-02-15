Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma’nın ardından Burhaniye’de de ilçe belediyesiyle birlikte yapılan kapsamlı çalışma ile kentin depreme dirençli hale getirilmesi için ilk adımı attı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın öncülüğünde, Balıkesir’in deprem gerçeğine karşı vakit kaybetmeden harekete geçen Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Burhaniye Belediyesi’nde yapılan toplantıda depreme dirençli bir şehir oluşturmak amacıyla detaylı incelemeler başlattı. Bu kapsamda Burhaniye Belediyesi’nde yapılan toplantıya; Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Reyhan Sunci Gülfırat, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkan Vekili İlknur Bozoklu Kirişçi, şube müdürleri ve yetkililer katıldı.

DEPREME KARŞI DİRENÇLİ BURHANİYE İÇİN BİR ARAYA GELİNDİ

Depreme karşı daha güvenli bir kent modeli oluşturmak amacıyla düzenlenen toplantıda, Burhaniye’deki mevcut yapı envanter bilgilerinin ve riskli alanların tespiti için çalışmalar başlatılırken web tabanlı uygulamaların geliştirildiği vurgulandı. Ayrıca, kentsel dönüşümün yalnızca ekonomik değil sosyal ve psikolojik boyutlarıyla da ele alınması gereken kapsamlı bir süreç olduğuna dikkat çekildi.

SAHADA DETAYLI İNCELEMELERDE BULUNULDU

Burhaniye Belediyesi’ndeki toplantının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Reyhan Sunci Gülfırat, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkan Vekili İlknur Bozoklu Kirişçi, şube müdürleri ve yetkililer saha incelemelerinde bulundular. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesinin ortak çalışmalarıyla depreme dayanıklı hale getirilmesi hedeflenen Burhaniye’nin güvenli bir kent olması için yapılacak çalışmalar ele alındı.