Balıkesir Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, göreve geldiği günden bu yana belediyenin mali disiplinini sağlama yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Son olarak, Edremit Belediyesi Personel AŞ çalışanlarının geriye dönük alacakları ile emekliye ayrılan personelin kıdem tazminatları ödendi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, geçmişten gelen mali sıkıntıları çözmek için yoğun bir çaba gösteriyor. Önceki dönemde personel maaşlarının bile aksadığı bir ortamdan, düzenli ödeme dönemine geçiş sağlandı. Edremit Belediyesi Personel AŞ bünyesinde çalışan personelin Toplu İş Sözleşmesi’nden (TİS) doğan geçmişten gelen alacaklarının yanı sıra ikramiye ödemeleri de tamamlandı. Ayrıca emekliye ayrılan personelin kıdem tazminatları hesaplarına yatırıldı.

“EMEK EN YÜCE DEĞERDİR”

Başkan Ertaş, mali disiplini sağlamak için büyük bir kararlılıkla çalıştıklarını ifade ederek "Emeği en yüce değer olarak gören bir anlayışla çalışanlarımızın alın terinin karşılığını ödemeye gayret ediyoruz. Göreve geldiğimiz 7 ay içinde ilk olarak maaş ödemelerini düzenli hale getirdik. Şimdi de geriye dönük TİS farklarını, ikramiye alacaklarını ve emekli personelimizin kıdem tazminatlarını ödedik. Çalışanlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Emekliye ayrılan arkadaşlarımıza ise aileleriyle birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam temenni ediyorum" dedi.

ÇALIŞANLARDAN MEMNUNİYET

Yapılan ödemeler, belediye çalışanları tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Çalışanlar, ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde hak edişlerini almanın kendileri için önemli bir destek olduğunu ifade ettiler.