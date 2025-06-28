Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yıllardır hizmet bekleyen Erdek ilçesine yönelik yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. İlçe merkezinde bugüne kadar 6 kilometrenin üzerinde altyapı ve üstyapı çalışmasını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Ocaklar ve Düzler Mahalleleri’nde toplam 4,5 kilometre uzunluğunda yeni asfalt çalışmalarına başladı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın öncülüğünde Balıkesir genelinde başlatılan altyapı hamleleri kapsamında, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) tarafından Erdek’te toplam 6 kilometre uzunluğunda altyapı çalışması başarıyla tamamlanmıştı. İçme suyu ve kanalizasyon hatlarını kapsayan bu çalışmaların ardından, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar, sıcak asfaltla kaplanmış ve kısa sürede modern ve konforlu bir hale getirilmişti.

OCAKLAR’DA GONİA CADDESİ YENİLENİYOR

Büyükşehir Belediyesi şimdi de Erdek’in yaz sezonunda yoğun ilgi gören Ocaklar Mahallesi’nde sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Gonia Caddesi ve 4008 Sokak’ta toplamda bin 500 metre uzunluğundaki yol, ekipler tarafından sıcak asfaltla kaplanıyor. Bu çalışmayla birlikte hem mahalle sakinleri hem de bölgede bulunan otel ve pansiyonlara gelen tatilciler, yaz sezonunda daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanına kavuşacak.

DÜZLER MAHALLESİ YILLAR SONRA ASFALTA KAVUŞUYOR

Öte yandan, uzun yıllardır asfaltlanmayı bekleyen Düzler Mahallesi’nde de çalışmalar eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Mahalle içi yolları kapsayan projede, toplam uzunluğu 3 kilometreyi aşan güzergâhlarda sathi kaplama asfalt uygulaması gerçekleştiriliyor. Mahalle halkı tarafından memnuniyetle karşılanan bu çalışmalar sayesinde Düzler’in çamur ve tozla anılan yolları tarihe karışıyor.

HEDEF: YAŞANABİLİR VE MODERN ERDEK

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sadece merkez ilçelerde değil, kırsal mahallelerde de yaşam kalitesini artırmak amacıyla altyapı ve üstyapı yatırımlarını kararlılıkla sürdürüyor. Başkan Ahmet Akın’ın “Her ilçeye eşit hizmet” anlayışı doğrultusunda Erdek’te yürütülen bu çalışmalar, bölgenin turizm potansiyelini desteklerken aynı zamanda vatandaşların günlük yaşamını da kolaylaştırıyor.