Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Marmara’nın incisi Erdek İlçesi’nde sahil şeridi düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Erdek’in Çuğra Sahili, Büyükşehir eliyle cazibe merkezi haline geliyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir sahillerini, vatandaşların aktif kullanımıyla canlanan birer sosyal yaşam alanı haline getiren Büyükşehir Belediyesi, kentin 291 kilometrelik sahil şeridini yeniden elden geçirerek bambaşka bir çehreye büründürüyor. Bu kapsamda hayata geçirilen sahil düzenleme çalışmalarına Erdek İlçesi Çuğra Sahili’nde devam ediyor.

36 bin 400 metrekarelik alanda yapılacak Çuğra sahili düzenleme çalışmaları tamamlandığında bölge, yepyeni bir cazibe merkezi haline gelecek. Hem kıyı bandının daha etkin kullanımını sağlayacak hem de bölgeyi estetik açıdan güçlendirecek proje kapsamında alanın 14 bin metrekaresi vatandaşların daha rahat vakit geçirebilmesi için yeşil alan olarak tasarlanırken; 5 bin 900 metre bisiklet yolu altyapısı oluşturuldu. Yaya öncelikli tasarlanan sahil şeridi; herkesin rahatça dolaşabileceği yürüyüş yolu, koşu parkurunun yanı sıra kent mobilyaları, spor ve çocuk oyun alanları, yeni aydınlatmalarıyla yepyeni bir çehreye kavuşacak. Çalışmaların yaz aylarında tamamlanması ve Çuğra Sahili’nin yenilenen yüzüyle halkın kullanıma açılması planlanıyor.

İHTİŞAMLI GÜNLERİNE GERİ DÖNECEK

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Erdek’te hızlı bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini ifade ederek “Büyükşehir Erdek’e imzasını atıyor. Uzun süredir bu bölgede yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Kesintisiz ve sağlıklı içme suyu çalışmalarından atık su sorunun çözümüne, yeni yol yapımlarından meydan düzenleme çalışmalarına kadar birçok çalışmayı hayata geçirmiştik. Sahil düzenleme projeleri de bunlardan birisiydi. Tatlısu Büyükbakraç, Karşıyaka Sahili, Turan Mahallesi Sahili, İlhan Mahallesi Sahili ve Şahinburgaz Mahallesi Sahil düzenlemesi çalışmalarının ardından Çuğra’da da benzer projeyi hayata geçiriyoruz. Bu projeyle Erdek’i cazibesi daha yüksek bir çekim merkezi haline getirecek, eski ihtişamlı günlerine döndüreceğiz.” dedi.