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Balıkesir’de 1989 – 1999 yılları arasında iki dönem Belediye Başkanlığı yapan Av. Sami Gökdeniz 78 yaşında yaşama veda etti.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'de iki dönem belediye başkanlığı yapan Av. Sami Gökdeniz, bir süredir damar tıkanıklığı sebebiyle İstanbul’da bir hastanede tedavi görmüştü. Geçirdiği rahatsızlık sonrasında tedavi altına alınan ve yaklaşık 1,5 aydır hastanede tedavi gördüğü öğrenilen Sami Gökdeniz’in, taburcu olduktan sonra Altınoluk’taki evine geldiği, ancak yeniden rahatsızlanması nedeniyle Edremit Körfez Hastanesi’ne kaldırıldı. Eski Başkan Gökdeniz, sabaha karşı Körfez Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Gökdeniz, 2019’da kızı Av. Ebru Gökdeniz’i ani bir rahatsızlık sonucu kaybetmiş, hemen ardından eşi Sevim Gökdeniz yaşama veda etmişti.

Gökdeniz’in cenazesinin 27 Ekim Cuma günü Cuma namazına müteakip Zağnos Paşa Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.

Sami Gökdeniz, 2 dönem Balıkesir Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuş, aynı dönemde Türkiye Belediyeler Birliği Genel Başkanlığı da yapmıştı. 1999’dan bu tarafa aktif siyasette yer almayan Gökdeniz 78 yaşındaydı.