Balıkesir'in Gönen ilçesi Taştepe mevkiinde meydana gelen kazada, işçileri taşıyan bir servis aracı devrildi. Tek taraflı kazada toplam 25 kişi yaralandı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'de sabah saat 08.15 sıralarında Gönen ilçesi Taştepe mevkiinde işçileri taşıyan servis aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilmesi sonucu tek taraflı trafik kazası ile ilgili Balıkesir Valiliği'nden açıklama geldi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, meydana gelen trafik kazasında toplam 25 işçinn yaralandığını duyurdu.

Vali Ustaoğlu, "Tüm işçilerimiz hastanelere sevk edilmiş olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" dedi.

https://twitter.com/valiustaoglu/status/1878696311257518496

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri, vatandaşları ıslak ve kaygan yollarda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Gönen Belediyesi'nen yapılan paylaşımda da, "Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikanın gece mesaisinden çıkan işçileri taşıyan servis aracının kaza yaptığını üzüntüyle öğrendik. Yaralanan hemşehrilerimize acil şifalar diliyoruz. Dualarımız kazada yaralanan tüm vatandaşlarımızla" ifadeleri yer aldı.