Son 5 yılda 95 fabrikadan 161 fabrikaya, 4 bin 800 istihdamdan 17 bin kişi istihdama ulaşan Türkiye’nin sayılı organize sanayi bölgelerinden BALOSB’de son tahsis edilen parsellerde Eyüp Sabri Tuncer, Sarten Ambalaj, Akçalı Kimya, Nestlé gibi toplam 48 firma faaliyete başlayacak.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu üyesi Yücel Yılmaz, OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Bekki, OSB Bölge Müdürü Mesut Eray ile birlikte OSB genişleme alanında incelemelerde bulundu. 3 Etap halinde genişlemesi planlanan, 676 hektarlık alanda faaliyet gösteren OSB’nin büyüklüğü genişleme çalışmaları tamamlandığında 1453 hektara ulaşacak.

ARAZİLER EYLÜL AYINDA FABRİKA İNŞAATINA HAZIR OLACAK 1. etap alanındaki 49 parselden 48 adedinin tahsis edildiğini ve kalan son parsel içinde uluslararası firmalar ile görüşmeler sürdürdükleri bilgisini veren OSB Müdürü Mesut Eray, “Altyapı çalışmaların son bölümüne gelinen 1. Etap genişleme alanında 12 adet parsel Haziran ayı içerisinde hazır olacak ve fabrika inşaat faaliyetlerine başlanabilecek. Eylül sonu itibari ile 49 adet parselin fabrika inşaatına hazır olmasını planlıyoruz. 95 fabrikadan 161 fabrikaya 4800’den 17 bin kişi istihdama ulaşan Türkiye’nin sayılı organize sanayi bölgesidir Balıkesir OSB. Genişleme alanlarının 5-7 yıl içerisinde tamamlanmasını planlıyoruz. Şu an 17 bin kişinin çalıştığı Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde çalışmalar tamamlandığında 40 bin kişinin çalışacağı öngörüyoruz. Bunların tamamının oluşmasında Sayın Valimiz Hasan Şıldak ve Başkanımız Yücel Yılmaz’ın çok büyük destekleri var” dedi.

EN BÜYÜK DESTEKÇİMİZ BAŞKAN YILMAZ Organize Sanayi Bölgesi’nde son 5 yılda çok şeyin değiştiğini ifade eden Başkan Vekili Bekki, OSB’nin 3 kat büyüdüğünü ve bu büyümenin en büyük destekleyicilerinden birisinin de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz olduğunu söyledi. Kısa bir süre içerisinde arazi çalışmalarının tamamlanarak firmalara arazilerin teslim edileceğini söyleyen Başkan Vekili Bekki, “OSB’deki mesleki eğitim merkezinde eğitim almamış kişilere eğitimler verilerek sertifikaları veriliyor. Bizlerin ihtiyacına yönelik kurslarda yetişen personeller işe başlıyor. Biz, Balıkesir’in gençlerine öncelik veriyoruz” dedi.

OSB GELECEĞE UMUT Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Başkan Yücel Yılmaz, OSB’nin Balıkesir’in geleceğine büyük bir umut olduğunu yaklaşık bir buçuk yıl içerisinde 10 bin Balıkesirli gencin istihdam edileceğini söyleyerek Sanayi Bakanına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.