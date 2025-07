Turizm sezonunda vatandaşların temiz ve sağlıklı plajlarda denizin keyfini çıkarabilmesi için tüm imkânları seferber eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın vizyonuyla il genelinde 48, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 22 Mavi Bayraklı plajda Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları tatilcilerden tam not aldı.BALIKESİR (İGFA) - Doğal güzellikleri ve eşsiz coğrafyasıyla her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan kentte sahilleri yaza hazırlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, cankurtaran hizmetinden sahil düzenlemesine, çevre temizliğinden bakım ve onarıma kadar her alanda hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.

Şehrin turizm potansiyelini artırmak için sürdürülebilir çevreci projeleri artıran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın liderliğinde yaz sezonunda hizmet veren plajlar, tatilcilerin de beğenisini kazandı. İl genelindeki 48, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 22 Mavi Bayraklı plajda rutin temizlik ve denetim çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, halkın istek ve ihtiyaçlarına çözüm üretmek adına 7/24 görev başında.

Düzenli olarak temizlenen plajlarda, eskiyen duş ve soyunma kabinleri yenilenirken mavi bayrak yönlendirme levhalarının da montajı tamamlanıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Ayvalık’ta 5, Gömeç’te 1, Burhaniye’de 3, Edremit’te 7, Erdek’te 4 ve Marmara Adalar’da 2 olmak üzere toplam 22 Mavi Bayraklı Plajı, vatandaşlardan da tam not aldı.