Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde orman dışı alanda başlayan yangına, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürüyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı Kürendere Mahallesi yakınlarında, saat 16:30 sıralarında orman dışı alanda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Orman Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Balıkesir Sındırgı’da orman dışı alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. #YeşilVatan’da son alev sönene kadar mücadelemiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

???? Balıkesir / SındırgıSındırgı'da orman dışı alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. #YeşilVatan'da son alev sönene kadar mücademiz devam ediyor. pic.twitter.com/Q3CqH1pB2K— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) July 8, 2025

Yangına 4 helikopter, 4 uçak ve 15 arazözle müdahale edilirken, çevre birimlerden de takviye araçlar bölgeye yönlendirildi.

Rüzgarın etkisiyle yangının yayılma riski dikkatle takip edilirken, mahalle sakinlerinin güvenliği için önlemler alındı ve çevre yerleşim yerleri gözlem altında tutuluyor. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.