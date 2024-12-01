Balıkesir’de, Cumhuriyetimizin 100.yılına armağan edilen “100. Yıl Ormanı Dikim Şenliği” gerçekleştirildi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir, Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

ÇEKÜL Vakfı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen"100. Yıl Ormanı Dikim Şenliği," İvrindi'de geniş bir katılımla gerçekleşti. Şenlikte, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı onuruna oluşturulan orman için sembolik olarak 100 fidan dikildi.

100. Yıl Orman Dikim Şenliğine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ferit Gündoğdu, ÇEKÜL Vakfı Genel Sekreteri Ilgın Sözen, İvrindi Kaymakamı Faruk Atar, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Balya Belediye Başkan Orhan Gaga, İlçe Jandarma Komutan Vekili Mustafa Çelik ve doğaseverler katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını ÇEKÜL Vakfı Genel Sekreteri Ilgın Sözen yaptı. Sözen, doğa, kültür ve insan arasındaki bağları güçlendirmek için 34 yıldır çalışmalarını sürdüren vakfın, bugüne kadar ülkenin dört bir yanında 70’i aşkın orman oluşturduğunu belirtti. Sözen, "Cumhuriyetimizin mirasına sahip çıkıyor,doğaya verdiğimiz sözleri her zaman tutuyoruz. Bugün diktiğimiz her fidan, geleceğimize bir umut ışığıdır." dedi.

4 MİLYON 200 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

ÇEKÜL Vakfı’nın 7 Ağaç Ormanları Programı’nın 1994 yılından beri devam ettiğini ifade eden Sözen, yaklaşık 1 milyon doğaseverin desteğiyle 4 milyondan fazla fidanın toprakla buluştuğunu vurguladı. Sözen “Cumhuriyetimizin 100. yılı için başlattığımız bu projeyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Bandırma’da 50 bin, İvrindi’de 50 bin olmak üzere toplam 100 bin fidanı toprakla buluşturduk. Böylelikle ÇEKÜL Vakfı olarak toplamda 4 milyon 200 bin fidan sayısına ulaştık. Geleceği için yurdumuzun dört yanında ağaçlandırma çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğiz’’ diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Ahmet Akın şenliğe gönderdiği mesajla katıldı. Akın mesajında, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak, Kazdağları gibi dünyada eşine az rastlanır doğal güzelliklere sahip Balıkesir’imizde; ekosistemimizi zenginleştirmek ve kentimizin doğal yaşamına sahip çıkmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bundan sonra da hep birlikte, doğamıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirerek çevremizi daha da güzelleştireceğimize inanıyor ve bunu temenni ediyorum. Cumhuriyetimizin bir asırlık tarihine yakışır bir şekilde başlattığımız “100. Yıl Ormanı” kampanyasının Balıkesir’imize ve doğal yaşamımıza faydalı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.