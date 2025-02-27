Balıkesir Ayvalık Belediyesi Güzel Ayvalık Şirketi'yle TÜRKİŞ'e bağlı Balıkesir Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu sözleşmeyle maaşlarda enflasyon oranının üstünde artış sağlandı. Sözleşmeye göre, ücret artışları her 6 ayda bir enflasyon oranında artırılacak.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'de Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, toplu sözleşme sürecinde görüşmelerin karşılıklı anlayış ve iyi niyet çerçevesinde masada sonlandırılmasından büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

Emeğin ve emekçinin, alın terinin hakkını veren bir belediye başkanı olmaktan gurur duyduğunu dile getiren Ergin, "İmzaladığımız toplu sözleşmeyle çalışanlarımızı enflasyon karşısında ezdirmedik" dedi.

Balıkesir Belediye-iş Sendikası Başkanı Yüksel Özden, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’e ve görüşmeler sırasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Özden, “Ayvalık Belediyesi’nde çalışanlar maaşlarını enflasyonun çok üzerinde aldı.

Zamlar çalışanlarımızı çok mutlu etmiştir. İşçi arkadaşlarımız sabah işe giderken, akşam eve dönerken keyifli, mutlu ve huzur içinde çalışıyorlar. Aybaşı geldiğinde maaşlarını alıp çocuklarıyla eşleriyle yemenin keyfini yaşıyorlar. Belediye Başkanımız Mesut Ergin’e, çalışma arkadaşlarına ve işyeri temsilcilerine de önemli katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.