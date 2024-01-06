Tahmini Okuma Süresi: dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 3-6 yaş aralığında çocuğu olan annelerin spora katılımını desteklemek amacıyla “Anneler Spora, Çocuklar Oyuna” projesini hayta geçiriyor. Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek etkinlik için ücretsiz ulaşım imkânı sağlanacak.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri’ni; tam donanımlı bir spor ve yaşam kompleksine dönüştürerek yeniden hizmete açmasının ardından 7’den 77’ye vatandaşların kullanımına sundu. Amatör Spor Kulüplerinin yanı sıra vatandaşların da en iyi şekilde yararlanabildikleri spor kompleksinde 3-6 yaş arası çocuğu olan anneler için “Anneler Spora, Çocuklar Oyuna” projesini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, projenin tanıtım toplantısını başvuruda bulunan 700’ün üzerinde anne ve çocuğuyla birlikte Avlu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Proje kapsamında kadınlar haftada 2 gün, Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi’nde bulunan tam donanımlı fitness salonunda, alanında uzman kadın eğitmenlerle eşliğinde spor yapacak. Fizyoterapist ve diyetisyen desteği de sağlanacak “Anneler Spora, Çocuklar Oyuna” projesine katılacak anneler, spor kompleksine Balıkesir Toplu Taşıma Merkezi’nden kalkacak ücretsiz servisle ulaşım sağlayacak.